Окружной админсуд Киева заблокировал отбор судей в ЕСПЧ

Так, суд запретил комиссии принимать документы от лиц, желающих принять участие в конкурсе, проводить тестирование, собеседования а также другие действия по отбору кандидатов, формировать и обнародовать список кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ на сайте президента Украины.

Также суд запретил председателю конкурсной комиссии Натальи Кузнецовой подавать список кандидатов в министерство иностранных дел для внесения в Совет Европы. Ей также запрещено делать любые действия для проведения конкурса.

МИДу, в свою очередь, суд запретил тестировать уровень владения участниками конкурса официальными языками Совета Европы.

“Суд, принимая решение об удовлетворении заявления об обеспечении иска, исходил из того, что соответствующая процедура по проведению конкурса не соответствует международным стандартам, регламентирующим ее проведения. В частности, суд принял во внимание позицию истца, определенных комиссией сроки для проведения конкурса нарушают рекомендации Парламентской Ассамблеи Совета Европы”, — пояснили в пресс-службе.

В сообщении пресс-службы нет информации, кто является истцом по этому делу.

Конкурсная комиссия была создана президентом Украины Петром Порошенко в апреле этого года. По результатам проведения конкурса конкурсной комиссией формируется список из трех кандидатов, а председатель конкурсной комиссии представляет список кандидатов министерству иностранных дел Украины.

Ранее Окружной административный суд Киева принял ряд скандальных решений. Так, 18 апреля судьи удовлетворили иск олигарха Игоря Коломойского в Национальный банк Украины (НБУ) и правительства и отменил решение о национализации “Приватбанка”.

22 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил заявление Киевской митрополии Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) об обеспечении иска по делу об отмене приказа министерства культуры Украины, согласно которому Киевская митрополия УПЦ МП изменить свое название.

А 23 апреля судья коллегии Окружного административного суда города Киева потребовали возбудить уголовное дело против действующего президента Украины Петра Порошенко. Как отмечают судьи, руководство государства, комментируя их решение о признании незаконным национализации “ПриватБанка”, сделало заявления, которые являются “прямой угрозой судебной системе Украины”, и “посягательством на ее независимость и беспристрастность”.