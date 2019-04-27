Окружной админсуд Киева заблокировал отбор судей в ЕСПЧ

ukru
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 105706 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 109831 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 112545 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 113502 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 141436 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 114997 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139994 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144948 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130346 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130373 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Департамент Маска уволил украинского журналиста "Голоса Америки" Яриша

Департамент Маска уволил украинского журналиста "Голоса Америки" Яриша

7 марта, 22:41 • 87527 просмотра
Трамп думает переместить американские войска из Германии в Венгрию: что известно

Трамп думает переместить американские войска из Германии в Венгрию: что известно

8 марта, 01:06 • 40120 просмотра
США и Франция обсудили мирные переговоры по Украине в Саудовской Аравии

США и Франция обсудили мирные переговоры по Украине в Саудовской Аравии

01:45 • 100406 просмотра
Трамп провел первый в истории саммит по криптовалютам, но это не спасло биткойн

Трамп провел первый в истории саммит по криптовалютам, но это не спасло биткойн

02:22 • 58942 просмотра
Беспилотники атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф

Беспилотники атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф

05:30 • 108768 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 111028 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 141439 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 159727 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 171359 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 229559 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 105708 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 67050 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 90074 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 102483 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 102321 просмотра
Актуальное
Окружной админсуд Киева заблокировал отбор судей в ЕСПЧ

Окружной админсуд Киева заблокировал отбор судей в ЕСПЧ

Киев  •  УНН

 • 11466 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Окружной административный суд Киева принял решение о запрете конкурсной комиссии по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от Украины совершать действия для проведения этого конкурса. Об этом в пятницу, 26 апреля сообщает пресс-служба суда, передает УНН со ссылкой на DW.

Так, суд запретил комиссии принимать документы от лиц, желающих принять участие в конкурсе, проводить тестирование, собеседования а также другие действия по отбору кандидатов, формировать и обнародовать список кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ на сайте президента Украины.

Также суд запретил председателю конкурсной комиссии Натальи Кузнецовой подавать список кандидатов в министерство иностранных дел для внесения в Совет Европы. Ей также запрещено делать любые действия для проведения конкурса.

МИДу, в свою очередь, суд запретил тестировать уровень владения участниками конкурса официальными языками Совета Европы.

“Суд, принимая решение об удовлетворении заявления об обеспечении иска, исходил из того, что соответствующая процедура по проведению конкурса не соответствует международным стандартам, регламентирующим ее проведения. В частности, суд принял во внимание позицию истца, определенных комиссией сроки для проведения конкурса нарушают рекомендации Парламентской Ассамблеи Совета Европы”, — пояснили в пресс-службе.

В сообщении пресс-службы нет информации, кто является истцом по этому делу.

Конкурсная комиссия была создана президентом Украины Петром Порошенко в апреле этого года. По результатам проведения конкурса конкурсной комиссией формируется список из трех кандидатов, а председатель конкурсной комиссии представляет список кандидатов министерству иностранных дел Украины.

Ранее Окружной административный суд Киева принял ряд скандальных решений. Так, 18 апреля судьи удовлетворили иск олигарха Игоря Коломойского в Национальный банк Украины (НБУ) и правительства и отменил решение о национализации “Приватбанка”.

22 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил заявление Киевской митрополии Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) об обеспечении иска по делу об отмене приказа министерства культуры Украины, согласно которому Киевская митрополия УПЦ МП изменить свое название.

А 23 апреля судья коллегии Окружного административного суда города Киева потребовали возбудить уголовное дело против действующего президента Украины Петра Порошенко. Как отмечают судьи, руководство государства, комментируя их решение о признании незаконным национализации “ПриватБанка”, сделало заявления, которые являются “прямой угрозой судебной системе Украины”, и “посягательством на ее независимость и беспристрастность”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы