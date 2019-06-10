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Зеленський оголосив конкурс з відбору судді до ЄСПЛ від України

Зеленський оголосив конкурс з відбору судді до ЄСПЛ від України

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким оголосив конкурс з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України, а також сформував нову комісію для проведення відповідного конкурсу, передає УНН.

“Утворити Комісію для проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України (далі — Комісія) та затвердити її персональний склад (додається)”, — йдеться в указі № 356/2019.

До складу комісії для проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України увійшли:

Буроменський Михайло Всеволодович — професор кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член- кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук (за згодою);

Короткий Тимур Робертович — професор кафедри міжнародного права та міжнародних відносин Національного університету “Одеська юридична академія”, кандидат юридичних наук (за згодою);

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Кузнєцова Наталія Семенівна — академік-секретар відділення цивільно- правових наук Національної академії правових наук України, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою);

Микієвич Михайло Миколайович — завідувач кафедри європейського права Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор юридичних наук, професор (за згодою);

Сироїд Тетяна Леонідівна — професор кафедри конституційного, муніципального і міжнародного права юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, доктор юридичних наук (за згодою).

Крім того, документом ліквідовано конкурсну комісію з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України, утворену Указом Президента України від 4 квітня 2019 року № 100 “Про конкурс із добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України”.

Також своїм указом Зеленський постановив “оголосити конкурс з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України”.

Додамо, що цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд Києва ухвалив рішення про заборону конкурсній комісії з відбору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) від України вчиняти дії для проведення цього конкурсу.

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