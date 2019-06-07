РЄ опублікувала висновки перевірки виконання Україною рішень ЄСПЛ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 7 червня. УНН. З 4 по 6 червня Комітет міністрів Ради Європи розглянув, як держави-члени Ради, включно з Україною, виконують рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Сьогодні були опубліковані рішення Комітету міністрів про виконання Україною окремих рішень Європейського Суду, передає УНН.

Так, у справі про невиконання внутрішньодержавних судових рішень проти держави або державних підприємств "Юрій Миколайович Іванов, Zhovner group, Burmych та інші проти України" Комітет міністрів, зокрема:

  • підтвердив, що проблема невиконання або несвоєчасного виконання внутрішніх судових рішень зберігається в Україні протягом тривалого періоду часу і що вказівки, що стосуються необхідності системи індивідуального відшкодування шкоди, які були наведені Судом в пілотному рішенні у цій справі, досі не були у достатній мірі розглянуті владою;
  • наголосив на важливості постійної політичної прихильності на найвищому рівні і необхідної координації між різними залученими національними суб'єктами;
  • з інтересом прийняв до відома зведений план дій української влади, в якому викладені заходи, раніше прийняті для виконання пілотного рішення стосовно Іванова, а також заходи, вжиті у співпраці з Радою Європи для виявлення причин проблеми невиконання рішень, винесених щодо держави і державних або контрольованих суб'єктів;
  • вирішив закрити розгляд 352 справ у групі справ Zhovner group/Юрія Миколайовича Іванова, щодо яких не потрібно ніяких додаткових індивідуальних заходів, оскільки була виплачена справедлива компенсація, і відповідні внутрішні рішення були виконані, і ухвалив остаточне рішення CM/ResDH (2019) 153;
  • вирішив відновити розгляд групи справ на своєму 1355-му засіданні (вересень 2019 р.) і, щоб Комітет міг оцінити досягнутий прогрес, запропонував владі надати інформацію щодо подій стосовно невирішених питань на 1 липня 2019 року.

У справі про незаконні арешти і незаконне і тривале утримання під вартою "Ignatov group, Корнейкової і Чанева проти України" європейські міністри:

  • вирішили закрити розгляд однієї справи в групі, щодо якої не потрібно ніяких додаткових індивідуальних заходів, оскільки заявник більше не перебуває під вартою і справедлива компенсація була виплачена;
  • запропонували владі надати інформацію про кримінальне провадження, яке наразі триває;
  • вітали статистичну інформацію про скорочення застосування судами запобіжних заходів, пов'язаних з позбавленням волі в 2018 році;
  • закликали владу прискорити ухвалення закону, підготовленого у відповідь на рішення стосовно Чанева, про автоматичне продовження терміну утримання під вартою між закінченням розслідування і початком судового розгляду; а також закону, що кодифікує право на компенсацію за незаконне затримання;
  • вітали значне скорочення кількості неповнолітніх, які утримуються під вартою, і запропонували владі представити більш детальну інформацію про тяжкість злочинів затриманих і причини, за якими було вирішено, що менш суворі запобіжні заходи не були достатніми;
  • настійно закликали владу надати інформацію про заходи, вжиті або заплановані для усунення порушень пункту 4 статті 5 і аспектів, які залишилися, пункту 1 статті 5 Конвенції про захист прав людини до 1 лютого 2020 року.

У справі про відмову влади надати заявникам, які перебувають в ув'язненні, копії документів для їх звернення до Європейського Суду "Naydyon group і Василь Іващенко проти України" Комітет міністрів, зокрема:

  • постановив закрити розгляд восьми справ у цій групі, щодо яких не потрібно ніяких додаткових індивідуальних заходів, оскільки відкрите у країні провадження було припинено, а інші скарги, подані заявниками, були відхилені судом;
  • із задоволенням відзначив нову законодавчу базу та відповідні адміністративні заходи, вжиті владою, які вводять чіткі процедури, що дозволяють ув'язненим отримувати копії матеріалів справи, необхідні для обґрунтування їх скарг в Суді в особистих справах;
  • порахував, що важливо забезпечити ефективне застосування цих процедур на практиці;
  • запропонував владі швидко завершити ухвалення передбачених додаткових заходів і представити зведений звіт про дії з усіма змінами до 1 грудня 2019 року.

Як повідомляв УНН, в минулому році після подібної перевірки Рада Європи закликала Україну завершити розслідування вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

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