СЕ опубликовал выводы проверки исполнения Украиной решений ЕСПЧ

ukru
Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 6987 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 30523 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 51204 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 113963 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109141 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136313 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144064 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129994 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130071 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131267 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ЕС делает именно то, что хочет Трамп. Ему все еще все равно - Politico

ЕС делает именно то, что хочет Трамп. Ему все еще все равно - Politico

7 марта, 08:59 • 46732 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

12:17 • 56683 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

12:36 • 53656 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

15:14 • 39814 просмотра
Трамп разъярен из-за поведения России и её ударов по Украине - СМИ

Трамп разъярен из-за поведения России и её ударов по Украине - СМИ

16:42 • 28596 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

15:14 • 39814 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 113949 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 145244 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 157404 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 216134 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

15:09 • 16413 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

13:56 • 22440 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

12:36 • 53656 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

12:17 • 56683 просмотра
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 124430 просмотра
Актуальное
СЕ опубликовал выводы проверки исполнения Украиной решений ЕСПЧ

СЕ опубликовал выводы проверки исполнения Украиной решений ЕСПЧ

Киев  •  УНН

 • 18472 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. С 4 по 6 июня Комитет министров Совета Европы рассмотрел, как государства-члены Совета, включая Украину, выполняют решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Сегодня были опубликованы решения Комитета министров об исполнении Украиной отдельных решений Европейского Суда, передаёт УНН.

Так, в деле о неисполнении внутригосударственных судебных решений против государства или государственных предприятий “Юрий Николаевич Иванов, Zhovner group, Burmych и другие против Украины” Комитет министров, в частности:

  • подтвердил, что проблема неисполнения или несвоевременного исполнения внутренних судебных решений сохраняется в Украине в течение длительного периода времени и что указания, касающиеся необходимости системы индивидуального возмещения ущерба, которые были приведены Судом в пилотном решении по данному делу, до сих пор не были в достаточной мере рассмотрены властями;
  • подчеркнул важность постоянной политической приверженности на самом высоком уровне и необходимой координации между различными вовлеченными национальными субъектами;
  • с интересом принял к сведению сводный план действий украинских властей, в котором изложены меры, ранее принятые для выполнения пилотного решения по Иванову, а также меры, предпринятые в сотрудничестве с Советом Европы для выявления причин проблемы неисполнения решений, вынесенных в отношении государства и государственных или контролируемых субъектов;
  • решил закрыть рассмотрение 352 дел в группе дел Zhovner group/Юрия Николаевича Иванова, в отношении которых не требуется никаких дополнительных индивидуальных мер, так как была выплачена справедливая компенсация, и соответствующие внутренние решения были исполнены, и принял окончательное решение CM/ResDH (2019) 153;
  • решил возобновить рассмотрение группы дел на своем 1355-м заседании (сентябрь 2019 г.) и, чтобы Комитет мог оценить достигнутый прогресс, предложил властям предоставить информацию относительно событий в отношении нерешенных вопросов к 1 июля 2019 года.

В деле о незаконных арестах и незаконном и длительном содержании под стражей “Ignatov group, Корнейковой и Чанева против Украины” европейские министры:

  • решили закрыть рассмотрение одного дела в группе, в отношении которого не требуется никаких дополнительных индивидуальных мер, поскольку заявитель больше не находится под стражей и справедливая компенсация была выплачена;
  • предложили властям предоставить информацию об уголовном производстве, которое в настоящее время продолжается;
  • приветствовали статистическую информацию о сокращении применения судами мер пресечения, связанных с лишением свободы в 2018 году;
  • призвали власти ускорить принятие закона, подготовленного в ответ на решение по Чаневу о автоматическом продлении срока содержания под стражей между окончанием расследования и началом судебного разбирательства; а также закона, кодифицирующего право на компенсацию за незаконное задержание;
  • приветствовали значительное сокращение числа несовершеннолетних, содержащихся под стражей, и предложили властям представить более подробную информацию о тяжести преступлений задержанных и причинах, по которым было решено, что менее строгие меры пресечения не были достаточными;
  • настоятельно призвали власти предоставить информацию о мерах, принятых или планируемых для устранения нарушений пункта 4 статьи 5 и оставшихся аспектов пункта 1 статьи 5 Европейской конвенции о правах человека к 1 февраля 2020 года.

По делу об отказе властей предоставить заявителям, находящимся в заключении, копии документов для их обращения в Европейский Суд “Naydyon group и Василий Иващенко против Украины” Комитет министров, в частности:

  • постановил закрыть рассмотрение восьми дел в этой группе, в отношении которых не требуется никаких дополнительных индивидуальных мер, поскольку открытое в стране производство было прекращено, а другие жалобы, поданные заявителями, были отклонены судом;
  • с удовлетворением отметил новую законодательную базу и соответствующие административные меры, принятые властями, которые вводят четкие процедуры, позволяющие заключенным получать копии материалов дела, необходимые для обоснования их жалоб в Суде в личных делах;
  • посчитал, что важно обеспечить эффективное применение этих процедур на практике;
  • предложил властям быстро завершить принятие предусмотренных дополнительных мер и представить сводный отчет о действиях со всеми изменениями к 1 декабря 2019 года.

Как сообщал УНН, в прошлом году после подобной проверки Совет Европы призвал Украину завершить расследование убийства журналиста Георгия Гонгадзе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы