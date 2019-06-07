СЕ опубликовал выводы проверки исполнения Украиной решений ЕСПЧ

Так, в деле о неисполнении внутригосударственных судебных решений против государства или государственных предприятий “Юрий Николаевич Иванов, Zhovner group, Burmych и другие против Украины” Комитет министров, в частности:



подтвердил, что проблема неисполнения или несвоевременного исполнения внутренних судебных решений сохраняется в Украине в течение длительного периода времени и что указания, касающиеся необходимости системы индивидуального возмещения ущерба, которые были приведены Судом в пилотном решении по данному делу, до сих пор не были в достаточной мере рассмотрены властями;



подчеркнул важность постоянной политической приверженности на самом высоком уровне и необходимой координации между различными вовлеченными национальными субъектами;



с интересом принял к сведению сводный план действий украинских властей, в котором изложены меры, ранее принятые для выполнения пилотного решения по Иванову, а также меры, предпринятые в сотрудничестве с Советом Европы для выявления причин проблемы неисполнения решений, вынесенных в отношении государства и государственных или контролируемых субъектов;



решил закрыть рассмотрение 352 дел в группе дел Zhovner group/Юрия Николаевича Иванова, в отношении которых не требуется никаких дополнительных индивидуальных мер, так как была выплачена справедливая компенсация, и соответствующие внутренние решения были исполнены, и принял окончательное решение CM/ResDH (2019) 153;



решил возобновить рассмотрение группы дел на своем 1355-м заседании (сентябрь 2019 г.) и, чтобы Комитет мог оценить достигнутый прогресс, предложил властям предоставить информацию относительно событий в отношении нерешенных вопросов к 1 июля 2019 года.



В деле о незаконных арестах и незаконном и длительном содержании под стражей “Ignatov group, Корнейковой и Чанева против Украины” европейские министры:



решили закрыть рассмотрение одного дела в группе, в отношении которого не требуется никаких дополнительных индивидуальных мер, поскольку заявитель больше не находится под стражей и справедливая компенсация была выплачена;



предложили властям предоставить информацию об уголовном производстве, которое в настоящее время продолжается;



приветствовали статистическую информацию о сокращении применения судами мер пресечения, связанных с лишением свободы в 2018 году;



призвали власти ускорить принятие закона, подготовленного в ответ на решение по Чаневу о автоматическом продлении срока содержания под стражей между окончанием расследования и началом судебного разбирательства; а также закона, кодифицирующего право на компенсацию за незаконное задержание;



приветствовали значительное сокращение числа несовершеннолетних, содержащихся под стражей, и предложили властям представить более подробную информацию о тяжести преступлений задержанных и причинах, по которым было решено, что менее строгие меры пресечения не были достаточными;



настоятельно призвали власти предоставить информацию о мерах, принятых или планируемых для устранения нарушений пункта 4 статьи 5 и оставшихся аспектов пункта 1 статьи 5 Европейской конвенции о правах человека к 1 февраля 2020 года.



По делу об отказе властей предоставить заявителям, находящимся в заключении, копии документов для их обращения в Европейский Суд “Naydyon group и Василий Иващенко против Украины” Комитет министров, в частности:



постановил закрыть рассмотрение восьми дел в этой группе, в отношении которых не требуется никаких дополнительных индивидуальных мер, поскольку открытое в стране производство было прекращено, а другие жалобы, поданные заявителями, были отклонены судом;



с удовлетворением отметил новую законодательную базу и соответствующие административные меры, принятые властями, которые вводят четкие процедуры, позволяющие заключенным получать копии материалов дела, необходимые для обоснования их жалоб в Суде в личных делах;



посчитал, что важно обеспечить эффективное применение этих процедур на практике;



предложил властям быстро завершить принятие предусмотренных дополнительных мер и представить сводный отчет о действиях со всеми изменениями к 1 декабря 2019 года.



Как сообщал УНН, в прошлом году после подобной проверки Совет Европы призвал Украину завершить расследование убийства журналиста Георгия Гонгадзе.