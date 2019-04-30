Зеленский объявил конкурс на пресс-секретаря Президента

Так, новоизбранный Президент поблагодарил в видео за поддержку и пообещал трудиться, не теряя совесть. Кроме того, он объявил первый конкурс - на пресс-секретаря Президента.

"Если вам сейчас не понравилось это видео, если ты думаешь, что придумал бы или написал лучше меня, мы начинаем первый конкурс - "Пресс-секретарь Президента Украины". Условия очень просты: если ты знаешь минимум три языка, украинский, английский обязательны, если у тебя есть определенный опыт работы в сфере журналистики или в публичной сфере, если ты готов работать 24/7, пожалуйста, отправь свое резюме на электронную почту, которая появится в первом комментарии к этому видео", - отметил Зеленский.

Напомним, сегодня, 30 апреля, ЦИК объявила окончательные результаты выборов президента Украины. Победу одержал Владимир Зеленский, за которого проголосовали 73,22% избирателей. Петра Порошенко поддержали 24,45% избирателей.