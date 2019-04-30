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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 109237 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 113249 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 115923 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 116646 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 146085 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115867 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140586 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145020 просмотра

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6 марта, 17:07 • 130401 просмотра

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Зеленский объявил конкурс на пресс-секретаря Президента

Зеленский объявил конкурс на пресс-секретаря Президента

Киев  •  УНН

 • 19769 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский записал видеоролик, в котором поблагодарил украинцев за поддержку, а также объявил конкурс на пресс-секретаря нового Президента. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Зеленского в Facebook.

Так, новоизбранный Президент поблагодарил в видео за поддержку и пообещал трудиться, не теряя совесть. Кроме того, он объявил первый конкурс - на пресс-секретаря Президента.

"Если вам сейчас не понравилось это видео, если ты думаешь, что придумал бы или написал лучше меня, мы начинаем первый конкурс - "Пресс-секретарь Президента Украины". Условия очень просты: если ты знаешь минимум три языка, украинский, английский обязательны, если у тебя есть определенный опыт работы в сфере журналистики или в публичной сфере, если ты готов работать 24/7, пожалуйста, отправь свое резюме на электронную почту, которая появится в первом комментарии к этому видео", - отметил Зеленский.

Напомним, сегодня, 30 апреля, ЦИК объявила окончательные результаты выборов президента Украины. Победу одержал Владимир Зеленский, за которого проголосовали 73,22% избирателей. Петра Порошенко поддержали 24,45% избирателей.

Украинские Национальные Новости

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