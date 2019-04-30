Зеленський оголосив конкурс на речника Президента

Так, новообраний Президент подякував у відео за підтримку та пообіцяв трудитися, не втрачаючи совість. Крім того, він оголосив перший конкурс – на речника Президента.

"Якщо вам зараз не сподобалося це відео, якщо ти думаєш, що придумав би чи написав краще за мене, ми розпочинаємо перший конкурс – "Речник Президента України". Умови дуже прості: якщо ти знаєш мінімум три мови, українська, англійська обов’язкові, якщо ти маєш певний досвід роботи у сфері журналістики чи в публічній сфері, якщо ти готовий працювати 24/7, будь ласка, відправ своє резюме на електронну пошту, яка з’явиться у першому коментарі до цього відео", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 30 квітня, ЦВК оголосила остаточні результати виборів президента України. Перемогу здобув Володимир Зеленський, за якого проголосували 73,22% виборців. Петра Порошенка підтримали 24,45% виборців.