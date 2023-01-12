Зеленский обсудил с президентом Кипра усиление санкционного давления на рф

Цитата

«С Президентом Кипра Никосом Анастасиадисом обсудил текущие вызовы в области безопасности. Поблагодарил за гуманитарную помощь для Украины и готовность поддерживать усиление санкционного давления на страну-агрессора», - написал Зеленский.

Дополнение

Зеленский на днях провел телефонные разговоры с рядом лидеров ЕС, в частности, переговорил с премьером Португалии о сотрудничестве в сфере безопасности.

Также Зеленский по итогам разговора с премьер-министром Чехии Петром Фиалой заявлял, что Украина ожидает усиления оборонной поддержки от Чехии.