Зеленский обсудил с президентом Кипра усиление санкционного давления на рф
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил текущие вызовы в области безопасности и усиление санкционного давления на рф с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, передает УНН.
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«С Президентом Кипра Никосом Анастасиадисом обсудил текущие вызовы в области безопасности. Поблагодарил за гуманитарную помощь для Украины и готовность поддерживать усиление санкционного давления на страну-агрессора», - написал Зеленский.
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Зеленский на днях провел телефонные разговоры с рядом лидеров ЕС, в частности, переговорил с премьером Португалии о сотрудничестве в сфере безопасности.
Также Зеленский по итогам разговора с премьер-министром Чехии Петром Фиалой заявлял, что Украина ожидает усиления оборонной поддержки от Чехии.