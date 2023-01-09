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Зеленський переговорив з прем'єром Португалії про безпекову співпрацю

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що поговорив по телефону з прем'єр-міністром Португалії Антоніу Коштою про безпекову співпрацю, пише УНН.

Зеленський переговорив з прем'єром Португалії про безпекову співпрацю

Цитата

"Розмовляв із прем'єр-міністром Португалії Антоніу Коштою. Говорили про безпекову співпрацю. Подякував за готовність надавати дієву підтримку енергетичній системі України. Також обговорили конкретні кроки щодо реалізації нашої формули миру", - написав Зеленський у понеділок, 9 січня, у Telegram.

Доповнення

Це не перша телефонна розмова Зеленського з лідерами іноземних країн за сьогодні. Президент раніше провів телефонну розмову з прем'єр-міністром головуючої в ОБСЄ Північної Македонії Димитаром Ковачевським, під час якої сторони обговорили ризики ескалації на фронті та оборонну співпрацю.

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