Зеленський переговорив з прем'єром Португалії про безпекову співпрацю

Цитата

"Розмовляв із прем'єр-міністром Португалії Антоніу Коштою. Говорили про безпекову співпрацю. Подякував за готовність надавати дієву підтримку енергетичній системі України. Також обговорили конкретні кроки щодо реалізації нашої формули миру", - написав Зеленський у понеділок, 9 січня, у Telegram.

Доповнення

Це не перша телефонна розмова Зеленського з лідерами іноземних країн за сьогодні. Президент раніше провів телефонну розмову з прем'єр-міністром головуючої в ОБСЄ Північної Македонії Димитаром Ковачевським, під час якої сторони обговорили ризики ескалації на фронті та оборонну співпрацю.