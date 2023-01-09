Зеленский переговорил с премьером Португалии о сотрудничестве в сфере безопасности

Цитата

"Разговаривал с премьер-министром Португалии Антониу Коштой. Говорили о сотрудничестве в сфере безопасности. Поблагодарил за готовность оказывать действенную поддержку энергетической системе Украины. Также обсудили конкретные шаги по реализации нашей формулы мира", - написал Зеленский в понедельник, 9 января, в Telegram.

Дополнение

Это не первый телефонный разговор Зеленского с лидерами иностранных стран сегодня. Президент ранее провел телефонный разговор с премьер-министром председательствующей в ОБСЕ Северной Македонии Димитаром Ковачевским, в ходе которого стороны обсудили риски эскалации на фронте и оборонное сотрудничество.