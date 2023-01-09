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Зеленський зідзвонився з прем'єром головуючої в ОБСЄ Північної Македонії: обговорили ризики ескалації на фронті

Київ • УНН

 • 432924 перегляди

КИЇВ. 9 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром головуючої в ОБСЄ Північної Македонії Димитаром Ковачевським, під час якої сторони обговорили ризики ескалації на фронті та оборонну співпрацю. Про це інформує УНН з посиланням на Twitter Глави держави.

Зеленський зідзвонився з прем'єром головуючої в ОБСЄ Північної Македонії: обговорили ризики ескалації на фронті

Цитата

"Провів предметну розмову з Прем'єр-міністром Північної Македонії Димитаром Ковачевським на початку головування Північної Македонії в ОБСЄ. Обговорили ризики ескалації на фронті, подальшу оборонну співпрацю та поглиблення двосторонніх відносин між нашими країнами", йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

У п'ятницю, 6 січня, Володимир Зеленський зустрівся у Києві з американськими сенаторами Джеком Рідом і Ангусом Кінгом. Сторони обговорили можливу ескалацію на фронті.

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