Зеленский созвонился с премьером председательствующей в ОБСЕ Северной Македонии: обсудили риски эскалации на фронте
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром председательствующей в ОБСЕ Северной Македонии Димитаром Ковачевским, в ходе которого стороны обсудили риски эскалации на фронте и оборонное сотрудничество. Об этом информирует УНН со ссылкой на Twitter Главы государства.
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"Провел предметный разговор с Премьер-министром Северной Македонии Димитаром Ковачевским в начале председательства Северной Македонии в ОБСЕ. Обсудили риски эскалации на фронте, дальнейшее оборонное сотрудничество и углубление двусторонних отношений между нашими странами", говорится в сообщении.
Напомним
В пятницу, 6 января, Владимир Зеленский встретился в Киеве с американскими сенаторами Джеком Ридом и Ангусом Кингом. Стороны обсудили возможную эскалацию на фронте.