Зеленский созвонился с премьером председательствующей в ОБСЕ Северной Македонии: обсудили риски эскалации на фронте

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"Провел предметный разговор с Премьер-министром Северной Македонии Димитаром Ковачевским в начале председательства Северной Македонии в ОБСЕ. Обсудили риски эскалации на фронте, дальнейшее оборонное сотрудничество и углубление двусторонних отношений между нашими странами", говорится в сообщении.

Напомним

В пятницу, 6 января, Владимир Зеленский встретился в Киеве с американскими сенаторами Джеком Ридом и Ангусом Кингом. Стороны обсудили возможную эскалацию на фронте.