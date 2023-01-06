Зеленський зустрівся з американськими сенаторами в Києві: обговорили можливу ескалацію на фронті

Цитата

“Зустрівся з американськими сенаторами Джеком Рідом і Ангусом Кінгом. Обговорили поточну ситуацію на передовій та ризики можливої ескалації. Російська пропозиція „припинення вогню“ — це маніпуляція, за якою агресор намагається приховати свої справжні воєнні плани та наміри”, — йдеться у Телеграм-каналі Президента.

Деталі

Зеленський подякував американському народу, Президенту США та Конгресу за підтримку України.

“Цінуємо допомогу нашим військовим. Вона справді відчувається. Сполучені Штати є лідером у цьому надзвичайно важливому питанні. І це наближає нашу перемогу”, — додав Президент.

Доповнення

Зеленський також поговорив із канцлером Німеччини Олафом Шольцем і подякував за потужний оборонний пакет.