Кількадесят "Мардерів" та батарея Patriot: Зеленський подякував Шольцу за потужний оборонний пакет

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"Провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Подякував за потужний оборонний пакет, зокрема кількадесят "Мардерів" та батарею Patriot. Обговорили подальшу співпрацю задля посилення української армії", - написав Зеленський у Telegram.

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Уряд Німеччини оновив список військової допомоги, яку готує поставити, або вже в процесі передачі Україні на поточний момент.