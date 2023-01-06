Кількадесят "Мардерів" та батарея Patriot: Зеленський подякував Шольцу за потужний оборонний пакет
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський поговорив із канцлером Німеччини Олафом Шольцем і подякував за потужний оборонний пакет, передає УНН.
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"Провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Подякував за потужний оборонний пакет, зокрема кількадесят "Мардерів" та батарею Patriot. Обговорили подальшу співпрацю задля посилення української армії", - написав Зеленський у Telegram.
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