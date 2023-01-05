Танки, “Гепарди” та гаубиці: Німеччина оновила список військової допомоги для України
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Уряд Німеччини оновив список військової допомоги, яку готує поставити, або вже в процесі передачі Україні на поточний момент. Про це УНН пише з посиланням на пресслужбу відомства.
З метою безпеки, уряд не розголошує докладної інформації про способи та дати постачання техніки до моменту передачі.
Деталі
Відомо, що ФРН готує (чи вже у процесі передачі) наступної військової підтримки Києву:
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- 114 розвідувальних дронів (раніше було передано 22);
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- 18 польових обігрівачів;
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- 2 пікапи;
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- 18 самохідних артилерійських установок (САУ) RCH-155;
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- 90 систем виявлення дронів;
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- 2 ангарних тенти;
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- 7 зенітних самохідних установок Gepard;
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- 7 бойових машин піхоти;
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- 10 мобільних та захищених систем розмінування;
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- ракети для Iris-T SLM;
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- 42 танки розмінування;
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- 3 мобільні, дистанційно керовані та захищені системи розмінування;
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- 5 мобільних розвідувальних комплексів (на транспортних засобах);
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- 415 автомобілів спецохорони кордону;
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- 1100 пострілів артилерійських боєприпасів калібру 155 мм;
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- 5 інженерних броньованих машин;
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- 3 важкі та середні мостові системи;
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- 16 самохідних гаубиць Zuzana 2;
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- 78 великовантажних причепів;
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- 3 ЗРК IRIS-T SLM;
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- 12 частотних сканерів/придушувачів частот;
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- польовий госпіталь;
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- 20 датчиків та глушників для захисту від дронів
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- 14 автопоїздів та 14 напівпричепів;
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- 2 тягачі та 4 причепи;
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- 10 броньованих автомобілів;
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- система знезараження транспортних засобів;
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- 5032 протитанкових пістолета;
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- 13 броньованих мостоукладачів BIBER.
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Додамо
Минулого року Німеччина схвалила експорт зброї на суму близько 8,35 млрд євро. Із цього обсягу понад чверть призначено для України.