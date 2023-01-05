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Танки, “Гепарди” та гаубиці: Німеччина оновила список військової допомоги для України

Київ • УНН

 • 850764 перегляди

КИЇВ. 5 січня. УНН. Уряд Німеччини оновив список військової допомоги, яку готує поставити, або вже в процесі передачі Україні на поточний момент. Про це УНН пише з посиланням на пресслужбу відомства.

Танки, “Гепарди” та гаубиці: Німеччина оновила список військової допомоги для України

З метою безпеки, уряд не розголошує докладної інформації про способи та дати постачання техніки до моменту передачі.

Деталі

Відомо, що ФРН готує (чи вже у процесі передачі) наступної військової підтримки Києву:

  •  114 розвідувальних дронів (раніше було передано 22);
  • 18 польових обігрівачів;
  • 2 пікапи;
  • 18 самохідних артилерійських установок (САУ) RCH-155;
  • 90 систем виявлення дронів;
  • 2 ангарних тенти;
  • 7 зенітних самохідних установок Gepard;
  • 7 бойових машин піхоти;
  • 10 мобільних та захищених систем розмінування;
  • ракети для Iris-T SLM;
  • 42 танки розмінування;
  • 3 мобільні, дистанційно керовані та захищені системи розмінування;
  • 5 мобільних розвідувальних комплексів (на транспортних засобах);
  • 415 автомобілів спецохорони кордону;
  • 1100 пострілів артилерійських боєприпасів калібру 155 мм;
  • 5 інженерних броньованих машин;
  • 3 важкі та середні мостові системи;
  • 16 самохідних гаубиць Zuzana 2;
  • 78 великовантажних причепів;
  • 3 ЗРК IRIS-T SLM;
  • 12 частотних сканерів/придушувачів частот;
  • польовий госпіталь;
  • 20 датчиків та глушників для захисту від дронів
  • 14 автопоїздів та 14 напівпричепів;
  • 2 тягачі та 4 причепи;
  • 10 броньованих автомобілів;
  • система знезараження транспортних засобів;
  • 5032 протитанкових пістолета;
  • 13 броньованих мостоукладачів BIBER.

Додамо

Минулого року Німеччина схвалила експорт зброї на суму близько 8,35 млрд євро. Із цього обсягу понад чверть призначено для України.

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