Танки, “Гепарди” та гаубиці: Німеччина оновила список військової допомоги для України

З метою безпеки, уряд не розголошує докладної інформації про способи та дати постачання техніки до моменту передачі.

Деталі

Відомо, що ФРН готує (чи вже у процесі передачі) наступної військової підтримки Києву:



114 розвідувальних дронів (раніше було передано 22);



18 польових обігрівачів;



2 пікапи;



18 самохідних артилерійських установок (САУ) RCH-155;



90 систем виявлення дронів;



2 ангарних тенти;



7 зенітних самохідних установок Gepard;



7 бойових машин піхоти;



10 мобільних та захищених систем розмінування;



ракети для Iris-T SLM;



42 танки розмінування;



3 мобільні, дистанційно керовані та захищені системи розмінування;



5 мобільних розвідувальних комплексів (на транспортних засобах);



415 автомобілів спецохорони кордону;



1100 пострілів артилерійських боєприпасів калібру 155 мм;



5 інженерних броньованих машин;



3 важкі та середні мостові системи;



16 самохідних гаубиць Zuzana 2;



78 великовантажних причепів;



3 ЗРК IRIS-T SLM;



12 частотних сканерів/придушувачів частот;



польовий госпіталь;



20 датчиків та глушників для захисту від дронів



14 автопоїздів та 14 напівпричепів;



2 тягачі та 4 причепи;



10 броньованих автомобілів;



система знезараження транспортних засобів;



5032 протитанкових пістолета;



13 броньованих мостоукладачів BIBER.



Додамо

Минулого року Німеччина схвалила експорт зброї на суму близько 8,35 млрд євро. Із цього обсягу понад чверть призначено для України.