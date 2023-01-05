Германия за год экспортировала рекордные объемы оружия: сколько предназначалось Украине

В 2021 году общий объем экспорта составил 9,35 млрд евро.

Детали

Отмечается, что более четверти экспортированного с 1 января по 22 декабря вооружения и военной техники отправились в Украину. Правительство ФРГ одобрило поставки оружия Украине на сумму 2,24 млрд евро.

По данным журналистов, предполагалось, что объемы вооружения, предназначенного на экспорт, будут значительно меньше.

Цитата

"Односторонний запрет на поставки оружия в зоны боевых действий был отменен канцлером Олафом Шольцем 27 февраля, что является нарушением принципов, существовавших десятилетиями", — говорится в материале.

Добавим

В начале декабря посол Украины в Германии Алексей Макеев ранее анонсировал новые поставки оружия из Германии, но только в целом говорил о “больше оружия и боеприпасов”.