Германия за год экспортировала рекордные объемы оружия: сколько предназначалось Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. В прошлом году Германия одобрила экспорт оружия на сумму около 8,35 млрд евро. Из этого объёма более четверти предназначено для Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Tagesschau.
В 2021 году общий объем экспорта составил 9,35 млрд евро.
Детали
Отмечается, что более четверти экспортированного с 1 января по 22 декабря вооружения и военной техники отправились в Украину. Правительство ФРГ одобрило поставки оружия Украине на сумму 2,24 млрд евро.
По данным журналистов, предполагалось, что объемы вооружения, предназначенного на экспорт, будут значительно меньше.
Цитата
"Односторонний запрет на поставки оружия в зоны боевых действий был отменен канцлером Олафом Шольцем 27 февраля, что является нарушением принципов, существовавших десятилетиями", — говорится в материале.
Добавим
В начале декабря посол Украины в Германии Алексей Макеев ранее анонсировал новые поставки оружия из Германии, но только в целом говорил о “больше оружия и боеприпасов”.