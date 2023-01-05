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Німеччина за рік експортувала рекордні обсяги зброї: скільки призначалося Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. Минулого року Німеччина схвалила експорт зброї на суму близько 8,35 млрд євро. З цього обсягу понад чверть призначено для України. Про це УНН повідомляє з посиланням на Tagesschau.

Німеччина за рік експортувала рекордні обсяги зброї: скільки призначалося Україні

У 2021 році загальний обсяг експорту склав 9,35 млрд євро.

Деталі

Зазначається, що понад чверть експортованого з 1 січня до 22 грудня озброєння і військової техніки вирушили в Україну. Уряд ФРН схвалив постачання зброї Україні на суму 2,24 млрд євро.

За даними журналістів, передбачалося, що обсяги озброєння, призначеного на експорт, будуть значно меншими.

Цитата

"Односторонню заборону на постачання зброї в зони бойових дій було скасовано канцлером Олафом Шольцем 27 лютого, що є порушенням принципів, які існували десятиліттями", — йдеться в матеріалі.

Додамо

На початку грудня посол України в Німеччині Олексій Макєєв раніше анонсував нові поставки зброї з Німеччини, але лише загалом говорив про “більше зброї та боєприпасів”.

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