Танки, “Гепарды” и гаубицы: Германия обновила список военной помощи для Украины

В целях безопасности, правительство не разглашает подробной информации о способах и датах поставок техники до момента передачи.

Детали

Известно, что правительство ФРГ готовит (либо уже в процессе передачи) следующей военной поддержки Киеву:



114 разведывательных дронов (ранее было передано 22);



18 полевых обогревателей;



2 пикапа;



18 самоходных артиллерийских установок (САУ) RCH-155;



90 систем обнаружения дронов;



2 ангарных тента;



7 зенитных самоходных установок Gepard;



7 боевых машин пехоты;



10 мобильных и защищенных систем разминирования;



ракеты для Iris-T SLM;



42 танка разминирования;



3 мобильные, дистанционно управляемые и защищенные системы разминирования;



5 мобильных разведывательных комплексов (на транспортных средствах);



415 автомобилей спецохраны границы;



1100 выстрелов артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм;



5 инженерных бронированных машин;



3 тяжелые и средние мостовые системы;



16 самоходных гаубиц Zuzana 2;



78 большегрузных прицепов;



3 ЗРК IRIS-T SLM;



12 частотных сканеров/подавителей частот;



полевой госпиталь;



20 датчиков и глушителей для защиты от дронов;



14 автопоездов и 14 полуприцепов;



2 тягача и 4 прицепа;



10 бронированных автомобилей;



система обеззараживания транспортных средств;



5032 противотанковых пистолета;



13 бронированных мостоукладчиков BIBER.



Добавим

В прошлом году Германия одобрила экспорт оружия на сумму около 8,35 млрд евро. Из этого объёма более четверти предназначено для Украины.