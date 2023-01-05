Танки, “Гепарды” и гаубицы: Германия обновила список военной помощи для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Правительство Германии обновило список военной помощи, которую готовит поставить, либо уже в процессе передачи Украине на текущий момент. Об этом УНН пишет со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В целях безопасности, правительство не разглашает подробной информации о способах и датах поставок техники до момента передачи.
Детали
Известно, что правительство ФРГ готовит (либо уже в процессе передачи) следующей военной поддержки Киеву:
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- 114 разведывательных дронов (ранее было передано 22);
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- 18 полевых обогревателей;
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- 2 пикапа;
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- 18 самоходных артиллерийских установок (САУ) RCH-155;
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- 90 систем обнаружения дронов;
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- 2 ангарных тента;
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- 7 зенитных самоходных установок Gepard;
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- 7 боевых машин пехоты;
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- 10 мобильных и защищенных систем разминирования;
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- ракеты для Iris-T SLM;
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- 42 танка разминирования;
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- 3 мобильные, дистанционно управляемые и защищенные системы разминирования;
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- 5 мобильных разведывательных комплексов (на транспортных средствах);
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- 415 автомобилей спецохраны границы;
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- 1100 выстрелов артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм;
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- 5 инженерных бронированных машин;
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- 3 тяжелые и средние мостовые системы;
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- 16 самоходных гаубиц Zuzana 2;
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- 78 большегрузных прицепов;
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- 3 ЗРК IRIS-T SLM;
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- 12 частотных сканеров/подавителей частот;
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- полевой госпиталь;
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- 20 датчиков и глушителей для защиты от дронов;
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- 14 автопоездов и 14 полуприцепов;
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- 2 тягача и 4 прицепа;
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- 10 бронированных автомобилей;
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- система обеззараживания транспортных средств;
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- 5032 противотанковых пистолета;
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- 13 бронированных мостоукладчиков BIBER.
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Добавим
В прошлом году Германия одобрила экспорт оружия на сумму около 8,35 млрд евро. Из этого объёма более четверти предназначено для Украины.