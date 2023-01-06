Несколько десятков "Мардеров" и батарея Patriot: Зеленский поблагодарил Шольца за мощный оборонный пакет
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с канцлером Германии Олафом Шольцем и поблагодарил за мощный оборонный пакет, передает УНН.
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"Провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Поблагодарил за мощный оборонный пакет, в частности несколько десятков "Мардеров" и батарею Patriot. Обсудили дальнейшее сотрудничество для усиления украинской армии", - написал Зеленский в Telegram.
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