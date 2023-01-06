Несколько десятков "Мардеров" и батарея Patriot: Зеленский поблагодарил Шольца за мощный оборонный пакет

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"Провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Поблагодарил за мощный оборонный пакет, в частности несколько десятков "Мардеров" и батарею Patriot. Обсудили дальнейшее сотрудничество для усиления украинской армии", - написал Зеленский в Telegram.

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Ранее

Правительство Германии обновило список военной помощи, которую готовит поставить, или уже в процессе передачи Украине на текущий момент.