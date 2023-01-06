Зеленский встретился с американскими сенаторами в Киеве: обсудили возможную эскалацию на фронте
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Президент Владимир Зеленский встретился в Киеве с американскими сенаторами Джеком Ридом и Ангусом Кингом. Стороны обсудили возможную эскалацию на фронте, передает УНН.
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“Встретился с американскими сенаторами Джеком Ридом и Ангусом Кингом. Обсудили текущую ситуацию на передовой и риски возможной эскалации. Российское предложение „прекращения огня“ — это манипуляция, за которой агрессор пытается скрыть свои настоящие военные планы и намерения”, — говорится в Телеграм-канале Президента.
Детали
Зеленский поблагодарил американский народ, Президента США и Конгресс за поддержку Украины.
“Ценим помощь нашим военным. Она действительно ощущается. Соединенные Штаты являются лидером в этом чрезвычайно важном вопросе. И это приближает нашу победу”, — добавил Президент.
Дополнение
Зеленский также поговорил с канцлером Германии Олафом Шольцем и поблагодарил за мощный оборонный пакет.