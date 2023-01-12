Зеленський обговорив з президентом Кіпру посилення санкційного тиску на рф
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив поточні безпекові виклики та посилення санкційного тиску на рф з президентом Кіпру Нікосом Анастасіадісом, передає УНН.
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«Із Президентом Кіпру Нікосом Анастасіадісом обговорив поточні безпекові виклики. Подякував за гуманітарну допомогу для України та готовність підтримувати посилення санкційного тиску на країну-агресора», - написав Зеленський.
Доповнення
Зеленський днями мав телефонні розмови з низкою лідерів ЄС, зокрема, переговорив з прем'єром Португалії про безпекову співпрацю.
Також Зеленський за підсумками розмови з прем‘єр-міністром Чехії Петром Фіалою заявляв, що Україна очікує на посилення оборонної підтримки від Чехії.