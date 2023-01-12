Зеленський обговорив з президентом Кіпру посилення санкційного тиску на рф

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«Із Президентом Кіпру Нікосом Анастасіадісом обговорив поточні безпекові виклики. Подякував за гуманітарну допомогу для України та готовність підтримувати посилення санкційного тиску на країну-агресора», - написав Зеленський.

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Зеленський днями мав телефонні розмови з низкою лідерів ЄС, зокрема, переговорив з прем'єром Португалії про безпекову співпрацю.

Також Зеленський за підсумками розмови з прем‘єр-міністром Чехії Петром Фіалою заявляв, що Україна очікує на посилення оборонної підтримки від Чехії.