Україна очікує на посилення оборонної підтримки від Чехії: Зеленський поговорив з прем'єром країни

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“Провів змістовну розмову з Прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою. Подякував за підтримку України під час головування Чехії в Раді ЄС. Поінформував про ситуацію на фронті, загрозу російської ескалації. Цінуємо важливу чеську оборонну підтримку, очікуємо на її посилення”, — йдеться у Телеграм-каналі Президента.

Окрему увагу сторони приділили імплементації української формули миру.

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Зеленський також повідомив, що провів першу телефонну розмову з президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар, обговоривши оборонну співпрацю.