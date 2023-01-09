Україна очікує на посилення оборонної підтримки від Чехії: Зеленський поговорив з прем'єром країни
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Україна очікує на посилення оборонної підтримки від Чехії. Про це заявив Президент Володимир Зеленський за підсумками розмови з прем‘єр-міністром Чехії Петром Фіалою, передає УНН.
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“Провів змістовну розмову з Прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою. Подякував за підтримку України під час головування Чехії в Раді ЄС. Поінформував про ситуацію на фронті, загрозу російської ескалації. Цінуємо важливу чеську оборонну підтримку, очікуємо на її посилення”, — йдеться у Телеграм-каналі Президента.
Окрему увагу сторони приділили імплементації української формули миру.
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Зеленський також повідомив, що провів першу телефонну розмову з президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар, обговоривши оборонну співпрацю.