Третя розмова з європейськими лідерами за день: Зеленський зідзвонився з президенткою Словенії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів першу телефонну розмову з президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар, обговоривши оборонну співпрацю, пише УНН.
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"Провів першу телефонну розмову з новообраною президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар. Обговорив із нею оборонну співпрацю, запросив узяти участь у реалізації формули миру. Подякував за підтримку європейської інтеграції України. Запросив до Києва з візитом", - написав Зеленський у понеділок, 9 січня, у Telegram.
Доповнення
Це не перша телефонна розмова Зеленського з лідерами іноземних країн за сьогодні. Президент раніше провів телефонну розмову з прем'єр-міністром головуючої в ОБСЄ Північної Македонії Димитаром Ковачевським, під час якої сторони обговорили ризики ескалації на фронті та оборонну співпрацю.
Згодом була розмова з прем'єром Португалії.