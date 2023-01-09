Третя розмова з європейськими лідерами за день: Зеленський зідзвонився з президенткою Словенії

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"Провів першу телефонну розмову з новообраною президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар. Обговорив із нею оборонну співпрацю, запросив узяти участь у реалізації формули миру. Подякував за підтримку європейської інтеграції України. Запросив до Києва з візитом", - написав Зеленський у понеділок, 9 січня, у Telegram.

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Це не перша телефонна розмова Зеленського з лідерами іноземних країн за сьогодні. Президент раніше провів телефонну розмову з прем'єр-міністром головуючої в ОБСЄ Північної Македонії Димитаром Ковачевським, під час якої сторони обговорили ризики ескалації на фронті та оборонну співпрацю.

Згодом була розмова з прем'єром Португалії.