Третий разговор с европейскими лидерами за день: Зеленский созвонился с президентом Словении
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел первый телефонный разговор с президентом Словении Наташей Пирц Мусар, обсудив оборонное сотрудничество, пишет УНН.
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"Провел первый телефонный разговор с новоизбранной президентом Словении Наташей Пирц Мусар. Обсудил с ней оборонное сотрудничество, пригласил принять участие в реализации формулы мира. Поблагодарил за поддержку европейской интеграции Украины. Пригласил в Киев с визитом", - написал Зеленский в понедельник, 9 января, в Telegram.
Дополнение
Это не первый телефонный разговор Зеленского с лидерами иностранных стран сегодня. Президент ранее провел телефонный разговор с премьер-министром председательствующей в ОБСЕ Северной Македонии Димитаром Ковачевским, в ходе которого стороны обсудили риски эскалации на фронте и оборонное сотрудничество.
Позже был разговор с премьером Португалии.