Третий разговор с европейскими лидерами за день: Зеленский созвонился с президентом Словении

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"Провел первый телефонный разговор с новоизбранной президентом Словении Наташей Пирц Мусар. Обсудил с ней оборонное сотрудничество, пригласил принять участие в реализации формулы мира. Поблагодарил за поддержку европейской интеграции Украины. Пригласил в Киев с визитом", - написал Зеленский в понедельник, 9 января, в Telegram.

Дополнение

Это не первый телефонный разговор Зеленского с лидерами иностранных стран сегодня. Президент ранее провел телефонный разговор с премьер-министром председательствующей в ОБСЕ Северной Македонии Димитаром Ковачевским, в ходе которого стороны обсудили риски эскалации на фронте и оборонное сотрудничество.

Позже был разговор с премьером Португалии.