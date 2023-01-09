Украина ожидает усиления оборонной поддержки от Чехии: Зеленский поговорил с премьером страны

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“Провел содержательный разговор с Премьер-министром Чехии Петром Фиалой. Поблагодарил за поддержку Украины во время председательства Чехии в Совете ЕС. Проинформировал о ситуации на фронте, угрозе российской эскалации. Ценим важную чешскую оборонную поддержку, ожидаем ее усиления”, — говорится в Телеграмм-канале Президента.

Отдельное внимание стороны уделили имплементации украинской формулы мира.

Ранее

Зеленский также сообщил, что провел первый телефонный разговор с президентом Словении Наташей Пирц Мусар, обсудив оборонное сотрудничество.