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Зеленский обсудил с главой Болгарии безопасность в регионе Черного моря

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым, где они обсудили безопасность в регионе Черного моря. Об этом сообщил Офис президента Украины, пишет УНН.

Зеленский обсудил с главой Болгарии безопасность в регионе Черного моря

Цитата

«Символично, что наш разговор происходит в Международный день Черного моря. К сожалению, агрессия россии превратила Черноморский регион в зону боевых действий и угроз для свободы судоходства. Мы должны совместными усилиями найти пути обеспечения безопасности в этом важном для Европы и мира регионе», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Детали

На встрече в день Черного моря была обсуждена проблематика обеспечения безопасности в регионе Черного моря в контексте грубого нарушения россией свободы судоходства и состояние реализации комплекса договоренностей, достигнутых во время официального визита Главы государства в Болгарию в июле 2023 года. 

Президент также подробно проинформировал о функционировании альтернативного экспортного коридора. В этом контексте была отмечена совместная инициатива с участием Болгарии, Турции и Румынии по противоминной деятельности в акватории Черного моря, которая является практическим вкладом в обеспечение безопасности в Черноморском регионе. 

Но кроме этого Зеленский отдельно проинформировал Николая Денкова о ситуации на передовой и первоочередных потребностях сил обороны Украины.

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