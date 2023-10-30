Всесвітній день економії, Міжнародний день Чорного моря, Гелловін. Що ще відзначаємо 31 жовтня

Подія була започаткована у 1924 році в Мілані на конференції представників ощадних банків. Тоді вона отримала назву — Всесвітній день заощаджень.

У 1989 році його було вирішено перейменувати на Всесвітній день економії. Зроблено це було з метою надати події більш ширший зміст: щоб мова йшла не лише про ощадливість по відношенню до грошей, але й про економію часу, енергетичних ресурсів, природних скарбів, корисних копалин, тощо.

Заходи, що проводяться у цей день, показують людям, як економно та раціонально використовувати різноманітні ресурси, і, при цьому, не перетворити ощадливість на жадібність.

31 жовтня 1996 року представників урядів усіх причорноморських країн підписали “Стратегічний план дій із відновлення та захисту Чорного моря”. Тоді ж і було вирішено відзначати Міжнародний день присвячений цій акваторії.

Через війну, яку росія розв’язала проти України, нині вести будь-яку природоохоронну діяльність у Чорному морі.

У 90-х роках в Україні стало популярно відзначати Гелловін — свято, ке бере свій початок у кельтській міфології.

1 листопада у кельтів наступав Новий рік, тому вночі організовувалися пишні святкування.

Свято поступово трансформувалося. У 18-му столітті на Гелловін стали вдягати маски та різноманітні костюми. А гарбуз став незмінним символом Гелловіну наприкінці 19-го століття.

Протестанти 31 жовтня відзначають День реформації. Саме цього дня 1517 року священик Мартин Лютер повісив свої 95 тез на двері Замкової церкви у Віттенберзі, з чого почалися докорінні зміни у релігійному житті Європи.

За новоюліанським церковним календарем сьогодні День пам’яті мученика Епімаха.

Коли за часів імператора Деція посилилися гоніння на християн чоловіка схопили, катували і змушували зректися Господа та принести жертву язичницьким богам.

Однак, Епімах мужньо витримав усі тортури, і йому відрубали голову.

Іменини 31 жовтня святкують Всеволод, Олександр, Олексій, Анатолій, Роман.