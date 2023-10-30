Всемирный день экономии, Международный день Черного моря, Хэллоуин. Что еще отмечаем 31 октября

Событие было основано в 1924 году в Милане на конференции представителей сберегательных банков. Тогда она получила название — Всемирный день сбережений.

В 1989 году было решено переименовать его в Всемирный день экономии. Сделано это было с целью придать событию более широкий смысл: чтобы речь шла не лишь о бережливости по отношению к деньгам, но и об экономии времени, энергетических ресурсов, природных сокровищ, полезных ископаемых, и тому подобное.

Мероприятия, которые проводятся в этот день, показывают людям, как экономно и рационально использовать различные ресурсы, и, при этом, не превратить бережливость в жадность.

31 октября 1996 года представителей правительств всех причерноморских стран подписали “стратегический план действий по восстановлению и защите Черного моря”. Тогда же и было решено отмечать Международный день посвященный этой акватории.

Из-за войны, которую Россия развязала против Украины, сейчас вести любую природоохранную деятельность в Черном море.

В 90-х годах в Украине стало популярно отмечать Хэллоуин — праздник, ке берет свое начало в кельтской мифологии.

1 ноября у кельтов наступал Новый год, поэтому ночью организовывались пышные празднования.

Праздник постепенно трансформировался. В 18-м веке на Хэллоуин стали надевать маски и разнообразные костюмы. А тыква стала неизменным символом Хэллоуина в конце 19 века.

Протестанты 31 октября отмечают День реформации. Именно в этот день в 1517 году священник Мартин Лютер повесил свои 95 тезисов на двери Замковой церкви в Виттенберге, с чего начались коренные изменения в религиозной жизни Европы.

По новоюлианскому церковному календарю сегодня день памяти мученика Эпимаха.

когда в времена императора Деция усилились гонения на христиан мужчину схватили, пытали и заставляли отречься от Господа и принести жертву языческим богам.

Однако, Эпимах мужественно выдержал все пытки, и ему отрубили голову.

Именины 31 октября празднуют Всеволод, Александр, Алексей, Анатолий, Роман.