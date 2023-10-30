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Всемирный день экономии, Международный день Черного моря, Хэллоуин. Что еще отмечаем 31 октября

Киев • УНН

 • 73475 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УН. Сегодня, 31 октября, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Всемирного дня экономии, пишет УНН.

Всемирный день экономии, Международный день Черного моря, Хэллоуин. Что еще отмечаем 31 октября

Событие было основано в 1924 году в Милане на конференции представителей сберегательных банков. Тогда она получила название — Всемирный день сбережений.

В 1989 году было решено переименовать его в Всемирный день экономии. Сделано это было с целью придать событию более широкий смысл: чтобы речь шла не лишь о бережливости по отношению к деньгам, но и об экономии времени, энергетических ресурсов, природных сокровищ, полезных ископаемых, и тому подобное.

Мероприятия, которые проводятся в этот день, показывают людям, как экономно и рационально использовать различные ресурсы, и, при этом, не превратить бережливость в жадность.

31 октября 1996 года представителей правительств всех причерноморских стран подписали “стратегический план действий по восстановлению и защите Черного моря”. Тогда же и было решено отмечать Международный день посвященный этой акватории.

Из-за войны, которую Россия развязала против Украины, сейчас вести любую природоохранную деятельность в Черном море.

В 90-х годах в Украине стало популярно отмечать Хэллоуин — праздник, ке берет свое начало в кельтской мифологии.

1 ноября у кельтов наступал Новый год, поэтому ночью организовывались пышные празднования.

Праздник постепенно трансформировался. В 18-м веке на Хэллоуин стали надевать маски и разнообразные костюмы. А тыква стала неизменным символом Хэллоуина в конце 19 века.

Протестанты 31 октября отмечают День реформации. Именно в этот день в 1517 году священник Мартин Лютер повесил свои 95 тезисов на двери Замковой церкви в Виттенберге, с чего начались коренные изменения в религиозной жизни Европы.

По новоюлианскому церковному календарю сегодня день памяти мученика Эпимаха.
когда в времена императора Деция усилились гонения на христиан мужчину схватили, пытали и заставляли отречься от Господа и принести жертву языческим богам.

Однако, Эпимах мужественно выдержал все пытки, и ему отрубили голову.

Именины 31 октября празднуют Всеволод, Александр, Алексей, Анатолий, Роман.

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