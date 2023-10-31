Зеленський обговорив з головою Болгарії безпеку в регіоні Чорного моря
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим, де вони обговорили безпеку в регіоні Чорного моря. Про це повідомив Офіс президента України, пише УНН.
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«Символічно, що наша розмова відбувається в Міжнародний день Чорного моря. На жаль, агресія Росії перетворила Чорноморський регіон на зону бойових дій і загроз для свободи судноплавства. Ми маємо спільними зусиллями знайти шляхи забезпечення безпеки в цьому важливому для Європи та світу регіоні», – наголосив Володимир Зеленський.
Деталі
На зустрічі в день Чорного моря було обговорено проблематику забезпечення безпеки в регіоні Чорного моря в контексті грубого порушення росією свободи судноплавства та стан реалізації комплексу домовленостей, досягнутих під час офіційного візиту Глави держави до Болгарії в липні 2023 року.
Президент також докладно поінформував про функціонування альтернативного експортного коридору. У цьому контексті було відзначено спільну ініціативу за участю Болгарії, Туреччини та Румунії щодо протимінної діяльності в акваторії Чорного моря, яка є практичним внеском у забезпечення безпеки в Чорноморському регіоні.
Та окрім цього Зеленський окремо поінформував Ніколая Денкова про ситуацію на передовій та першочергові потреби сил оборони України.
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