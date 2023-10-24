Болгарія веде переговори про продаж атомних реакторів, щоб забезпечити енергетичні потреби України
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Болгарія веде перемовини про продаж двох атомних реакторів для того, щоб забезпечити енергетичні потреби України. Про це заявив голова Народних Зборів Республіки Болгарія Росен Желязков під час виступу на другому парламентському саміті міжнародної Кримської платформи, передає кореспондент УНН.
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«В області енергетики Болгарія веде перемовини про продаж двох ядерних реакторів для того, щоб забезпечити енергетичні потреби України. Ми хочемо допомогти та провести поновлення та реконструкцію України після закінчення війни», - розповів Желязков.
Також він зазначив, що Болгарія готова поділитися з Україною своїм досвідом стосовно інтеграції до Європейського Союзу.
Доповнення
У липні 2023 року парламент Болгарії підтримав пропозицію щодо уповноваження міністра енергетики розпочати переговори з українською стороною про продаж обладнання за проектом АЕС "Белене".