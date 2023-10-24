Болгария ведет переговоры о продаже атомных реакторов, чтобы обеспечить энергетические потребности Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Болгария ведет переговоры о продаже двух атомных реакторов для того, чтобы обеспечить энергетические потребности Украины. Об этом заявил председатель Народного Собрания Республики Болгария Росен Желязков во время выступления на втором парламентском саммите международной Крымской платформы, передает корреспондент УНН.
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«В области энергетики Болгария ведет переговоры о продаже двух ядерных реакторов для того, чтобы обеспечить энергетические потребности Украины. Мы хотим помочь и провести восстановление и реконструкцию Украины после окончания войны», - рассказал Желязков.
Также он отметил, что Болгария готова поделиться с Украиной своим опытом относительно интеграции в Европейский Союз.
Дополнение
В июле 2023 года парламент Болгарии поддержал предложение о полномочиях министра энергетики начать переговоры с украинской стороной о продаже оборудования по проекту АЭС "Белене".