Зеленский: не нормально, что против "Росатома" до сих пор нет блокировочных санкций за радиационный шантаж

Цитата

«Это не нормально, когда против «Росатома» до сих пор нет блокировочных санкций за радиационный шантаж на Запорожской АЭС, за который ответственны и конкретные работники «Росатома», находящиеся на станции. И это не нормально, когда любой российский гражданин может получить визу в европейские страны, чтобы отдохнуть или съездить на шоппинг – мы это знаем с вами прекрасно, – даже если он – военный преступник или помогает русскому государству работать против Европы. Это не нормально, когда некоторые европейские компании до сих пор не определились, уходить ли им с российского рынка. И это не нормально, когда кто-то еще надеется на сотрудничество с россией в энергетической сфере», - сказал Зеленский.

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Детали

Президент подчеркнул, что никаких уступок бандитам не может быть. Только новые санкционные удары по ним.

«Я хочу привести пример Норвегии – пример подлинной принципиальности в защите Европы. Несмотря на то, что Норвегия не является членом Евросоюза, вы присоединились к европейским санкциям против россии. Оборонительная и другая помощь нашему государству со стороны Норвегии жизненно важна – мы будем всегда благодарны за это. Мы рады слышать, что ваши энергетические компании увеличивают объемы поставок газа европейским странам, в то время как Рроссия готова просто сжигать газ, лишь бы не поставлять его», - рассказал Зеленский.

Он отметил, что Украина отмечает вклад Норвегии в развитие возобновляемых источников энергии, в улавливание и хранение углерода, развитие аккумуляторов и водородной энергетики.

«Европа станет действительно крепкой и обезопасенной от кризисов, когда все европейские страны станут столь же принципиальными, как Норвегия.

Со своей стороны, Украина уже сейчас может сделать – и делает – конкретные вещи для защиты наших общих ценностей и нормальной жизни на континенте», - сказал Президент.

Дополнение

Главы МИД стран-членов Евросоюза обсудят, как включить визы в санкции против рф, и сделают первый шаг – ЕС может приостановить соглашение об упрощении визового режима с россией.