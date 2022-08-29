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Зеленський: не нормально, що проти "Росатома" досі немає блокувальних санкцій за радіаційний шантаж

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Не нормально, коли проти «Росатома» досі немає блокувальних санкцій за радіаційний шантаж на Запорізькій АЕС та будь-який російський громадянин може отримати візу в європейські країни. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на конференції «Шельфу північних морів», передає УНН.

Зеленський: не нормально, що проти "Росатома" досі немає блокувальних санкцій за радіаційний шантаж

Цитата

«Це не нормально, коли проти «Росатома» досі немає блокувальних санкцій за радіаційний шантаж на Запорізькій АЕС, за який відповідальні й конкретні працівники «Росатому», що перебувають на станції. І це не нормально, коли будь-який російський громадянин може отримати візу в європейські країни, щоб відпочити чи з'їздити на шопінг – ми це знаємо з вами прекрасно, – навіть якщо він – воєнний злочинець чи допомагає російській державі працювати проти Європи. Це не нормально, коли деякі європейські компанії досі не визначилися, чи йти їм з російського ринку. І це не нормально, коли хтось іще сподівається на співпрацю з Росією в енергетичній сфері», - сказав Зеленський.

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Деталі

Президент наголосив, що жодних поступок бандитам не може бути. Тільки нові санкційні удари по них.

«Я хочу навести приклад Норвегії – приклад справжньої принциповості в захисті Європи. Попри те, що Норвегія не є членом Євросоюзу, ви приєдналися до європейських санкцій проти Росії. Оборонна та інша допомога нашій державі з боку Норвегії є життєво важливою – ми будемо завжди вдячними за це. Ми раді чути, що ваші енергетичні компанії збільшують обсяги постачання газу європейським країнам у той час, як Росія готова просто спалювати газ, аби тільки не постачати його», - розповів Зеленський.

Він зазначив, що Україна відзначає внесок Норвегії у розвиток відновлюваних джерел енергії, в уловлювання та зберігання вуглецю, у розвиток акумуляторів та водневої енергетики.

«Європа стане справді міцною та убезпеченою від криз, коли всі європейські країни стануть настільки ж принциповими, як Норвегія.

Зі свого боку Україна вже зараз може зробити – і робить – конкретні речі для захисту наших спільних цінностей і нормального життя на континенті», - сказав Президент.

Доповнення

Голови МЗС країн-членів Євросоюзу обговорять, як включити візи до санкцій проти рф, і зроблять перший крок - ЄС може призупинити угоду про спрощення візового режиму з росією.

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