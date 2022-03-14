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Зеленский поручил правительству возобновить работу малого и среднего бизнесов

Зеленский поручил правительству возобновить работу малого и среднего бизнесов

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров Украины возобновить работу малого и среднего бизнесов. Об этом Глава государства заявил в своем видеообращении, пишет УНН.

Цитата

“Правительство получило четкое поручение - вернуть малый и средний бизнес. Убрать все, что мешает. Максимально ослабить налоги, убрать все сложности, абсолютно все. Чтобы система не давила, чтобы люди знали, что они могут работать так, как они могут. Там, где они могут”, - заявил Зеленский.

Детали

Президент подчеркнул, что на время войны и для послевоенного развития нужна новая налоговая модель. В частности, нужно обновить и финансовые правила, чтобы люди чувствовали, что можно проявлять гибкость, а все деньги и ценности будут сохранены.

Он отметил, что государство Украина гарантирует каждому безопасность активам и накоплениям.

“Кабинет министров уже работает над тем, как оформить это нормативно. День-два - будут детали”, - добавил Зеленский.

Дополнение

Налоговый комитет Верховной Рады утвердил текст нового законопроекта о поддержке бизнеса (7137-д), альтернативный 7137, который включает нормы об уменьшении НДС и акциза на топливо.

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