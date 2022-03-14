Законопроект про підтримку бізнесу пройшов профільний комітет: що буде з податками і акцизом на пальне
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Податковий комітет Верховної Ради затвердив текст нового законопроекту про підтримку бізнесу (7137-д), альтернативний до 7137, який включає норми про зменшення ПДВ та акцизу на пальне. Про це повідомив член податкового комітету, нардеп Ярослав Железняк, пише УНН.
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"Наш податковий Комітет ВРУ одноголосно затвердив текст нового закону про підтримку бізнесу 7137-д. Він буде прийнятий як комітетська альтернативна до 7137, який включає норми про зменшення ПДВ та акцизу на пальне", - повідомив Железняк у Telegram.
Деталі
З його слів, у документі головне: за ініціативою уряду на час воєнного стану для великого бізнесу буде значно розширено можливість скористатися опцією єдиного податку:
- ліміт підвищено з 10 млн до 10 млрд;
- податок 2% від обороту;
- зняття обмеження по кількості робітників;
- зняті обмеження по видам діяльності (окрім підакцизних товарів та грального бізнесу)
- уряд отримує право визначати порядок сплати податку.
"Закон очікує голосування одразу за основу та в цілому!" - вказав нардеп.
Доповнення
В Україні хочуть скасувати акциз на пальне та зменшити ПДВ - уряд розробив законопроект.