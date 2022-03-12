В Україні хочуть скасувати акциз на пальне та зменшити ПДВ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Кабінет міністрів України виніс на розгляд Верховної Ради законопроект, який скасовує акциз на пальне та знижує ставку ПДВ з 20% до 7%. Про це повідомила перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко у Facebook, пише УНН.
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“Сьогодні на засіданні уряду було ухвалено два рішення, які дозволять уникнути дефіциту пального на заправках та максимально стримають зростання його ціни. Ми затвердили зміни до формули, за якою рахуємо максимальну дозволену ціну пального на заправках - збільшили ціну логістики та доплату до котирування у Північно-західній Європі (NWE). Це дозволить мережам АЗС включати в розрахунок ті додаткові витрати, що виникли після переорієнтації постачання з білорусі та рф на західний кордон України (Польщу, Румунію, Угорщину)", - написала Свириденко.
За її словами, збільшення формули дає економічний стимул мережам завозити більше пального (по формулі розрахунку, яка була адекватною до війни, зараз везти нафтопродукти мережам не вигідно). "Водночас, таке рішення призвело б до зростання ціни, чого уряд допустити не може, адже пальне є соціально важливим товаром", - вказала вона.
"Тому ми сьогодні ухвалили ще одне рішення - подали для ухвалення Верховною Радою законопроект, що скасовує акциз на пальне та знижує ставку ПДВ з 20% до 7%", - розповіла Свириденко.
Деталі
Зі слів посадовиці, таке рішення суттєво зменшує розмір податків, які раніше становили більше половини ціни. Обидва рішення наберуть чинності одночасно, додала вона.
Свириденко зазначила, що нову формулу будуть застосовувати, як тільки Верховна Рада проголосує за зниження податків.
"В результаті мережі завезуть більше пального, а ціна не зросте. Аналогічне рішення по податках вже раніше було ухвалене у Польщі та інших країнах ЄС. Ми будемо й надалі уважно стежити за ситуацією на світовому ринку пального і відкоригуємо ціну логістики та розмір доплати до котирування (премію), як тільки вони зменшаться", - написала Свириденко.
Вона додала, що розмір націнки українських мереж АЗС не зросте, і залишиться на рівні, що був встановлений за кілька днів до початку російського вторгнення: 4,55 грн на літр бензинів та 5 грн на літр дизелю.
Доповнення
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що Україна продовжує кувати нашу перемогу, для цього економіка держави стає на воєнні рейки.