В Україні хочуть скасувати акциз на пальне та зменшити ПДВ

ukru
НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
Ексклюзив
07:07 • 4968 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 16542 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 67667 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 131458 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 156749 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 206535 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 198627 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 186260 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 157569 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 118958 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3 м/с
97 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ закінчиться через 2 години
Популярнi новини

Сенатори США погрожують 500% митами для країн-покупців російської нафти, газу та урану - The Hill

1 квітня, 22:21 • 56091 перегляди

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

1 квітня, 23:00 • 58589 перегляди

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

1 квітня, 23:29 • 51865 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

1 квітня, 23:49 • 55041 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 52609 перегляди
Публікації

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 13647 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 211641 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 336192 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 593711 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 535603 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 60192 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 100761 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 127777 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 150277 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 163398 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

В Україні хочуть скасувати акциз на пальне та зменшити ПДВ

В Україні хочуть скасувати акциз на пальне та зменшити ПДВ

Київ • УНН

 • 138236 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Кабінет міністрів України виніс на розгляд Верховної Ради законопроект, який скасовує акциз на пальне та знижує ставку ПДВ з 20% до 7%. Про це повідомила перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко у Facebook, пише УНН.

Цитата

“Сьогодні на засіданні уряду було ухвалено два рішення, які дозволять уникнути дефіциту пального на заправках та максимально стримають зростання його ціни. Ми затвердили зміни до формули, за якою рахуємо максимальну дозволену ціну пального на заправках - збільшили ціну логістики та доплату до котирування у Північно-західній Європі (NWE). Це дозволить мережам АЗС включати в розрахунок ті додаткові витрати, що виникли після переорієнтації постачання з білорусі та рф на західний кордон України (Польщу, Румунію, Угорщину)", - написала Свириденко.

За її словами, збільшення формули дає економічний стимул мережам завозити більше пального (по формулі розрахунку, яка була адекватною до війни, зараз везти нафтопродукти мережам не вигідно). "Водночас, таке рішення призвело б до зростання ціни, чого уряд допустити не може, адже пальне є соціально важливим товаром", - вказала вона.

"Тому ми сьогодні ухвалили ще одне рішення - подали для ухвалення Верховною Радою законопроект, що скасовує акциз на пальне та знижує ставку ПДВ з 20% до 7%", - розповіла Свириденко.

Деталі

Зі слів посадовиці, таке рішення суттєво зменшує розмір податків, які раніше становили більше половини ціни. Обидва рішення наберуть чинності одночасно, додала вона.

Свириденко зазначила, що нову формулу будуть застосовувати, як тільки Верховна Рада проголосує за зниження податків.

"В результаті мережі завезуть більше пального, а ціна не зросте. Аналогічне рішення по податках вже раніше було ухвалене у Польщі та інших країнах ЄС. Ми будемо й надалі уважно стежити за ситуацією на світовому ринку пального і відкоригуємо ціну логістики та розмір доплати до котирування (премію), як тільки вони зменшаться", - написала Свириденко.

Вона додала, що розмір націнки українських мереж АЗС не зросте, і залишиться на рівні, що був встановлений за кілька днів до початку російського вторгнення: 4,55 грн на літр бензинів та 5 грн на літр дизелю.

Доповнення

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що Україна продовжує кувати нашу перемогу, для цього економіка держави стає на воєнні рейки.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Bitcoin
$84,126.10
Золото
$3,146.40
Tesla
$268.93
Brent
$74.33
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.75
Ethereum
$1,854.07