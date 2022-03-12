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В Украине хотят отменить акциз на топливо и уменьшить НДС

В Украине хотят отменить акциз на топливо и уменьшить НДС

Киев • УНН

 • 138235 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Кабинет министров Украины вынес на рассмотрение Верховной Рады закоонопроект, который отменяет акциз на топливо и снижает ставку НДС с 20% до 7%. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко в Facebook, пишет УНН.

Цитата

“Сегодня на заседании правительства было принято два решения, которые позволят избежать дефицита топлива на заправках и максимально сдержат рост его цены. Мы утвердили изменения в формулу, по которой считаем максимальную разрешенную цену топлива на заправках - увеличили цену логистики и доплату к котировке в Северо-западной Европе (NWE). Это позволит сетям АЗС включать в расчет те дополнительные расходы, которые возникли после переориентации поставок из белоруссии и рф на западную границу Украины (Польшу, Румынию, Венгрию)", - написала Свириденко.

По ее словам, увеличение формулы дает экономический стимул сетям завозить больше топлива (по формуле расчета, которая была адекватной до войны, сейчас везти нефтепродукты сетям не выгодно). "В то же время, такое решение привело бы к росту цены, чего правительство допустить не может, ведь топливо является социально важным товаром", - указала она.

"Поэтому мы сегодня приняли еще одно решение - подали для принятия Верховной Радой законопроект, отменяющий акциз на топливо и снижающий ставку НДС с 20% до 7%", - рассказала Свириденко.

Детали

Со слов чиновницы, такое решение существенно уменьшает размер налогов, которые ранее составляли больше половины цены. Оба решения вступят в силу одновременно, добавила она.

Свириденко отметила, что новую формулу будут применять, как только Верховная Рада проголосует за снижение налогов.

"В результате сети завезут больше горючего, а цена не вырастет. Аналогичное решение по налогам уже ранее было принято в Польше и других странах ЕС. Мы будем и впредь внимательно следить за ситуацией на мировом рынке топлива и откорректируем цену логистики и размер доплаты к котировке (премию), как только они уменьшатся", - написала Свириденко.

Она добавила, что размер наценки украинских сетей АЗС не вырастет, и останется на уровне, который был установлен за несколько дней до начала российского вторжения: 4,55 грн на литр бензинов и 5 грн на литр дизеля.

Дополнение

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщал, что Украина продолжает ковать нашу победу, для этого экономика государства становится на военные рельсы.

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