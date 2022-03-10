Шмигаль: економіка України стає на воєнні рейки
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Україна продовжує кувати нашу перемогу, для цього економіка держави стає на воєнні рейки. Про це заявив у відеозверненні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, пише УНН.
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"Разом з усім світом ми продовжуємо кувати нашу перемогу. Для цього економіка України стає на воєнні рейки", - скаазав Шмигаль.
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З його слів, енергетична безпека та робота критичної інфраструктури, оборонно-промисловий комплекс, агропромисловий комплекс, логістика, успішна робота цих секторів — це так само невід’ємні складові українськаої перемоги.
"Наразі одне з головних завдань Уряду — це проведення посівної в тих регіонах нашої країни, де немає активних бойових дій. Наш пріоритет — це продовольчі культури", - наголосив він.
Також зі слів прем'єра, уряд активізував роботу з аграріями в цьому напрямку, аби Україна повністю забезпечила себе необхідною кількістю продовольства. Має бути відновлена робота підприємств харчової промисловості в тих областях, які зараз знаходяться не на передовій.
"Хочу ще раз звернутись до бізнесу. Відновлюйте виробництва, де це можливо. Повертайте працівників. Держава в свою чергу виконує свою роботу", - додав він.
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Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що Україна переможе Росію, тільки якщо економіка буде працювати і створюватиме відповідні можливість для оборони.