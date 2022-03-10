У Центральній та Західній Україні розгорнуть додаткові виробничі майданчики, які працюватимуть для сфери оборони

“Щодо економіки. Війна істотно впливає на стан країни. Цього року ми значно менше виробимо і зберемо менший врожай. Бо треба не тільки звільнити наші лани від ворога, треба їх розмінувати. Це час. Ми переможемо Росію, тільки якщо економіка буде працювати і створюватиме відповідні можливість для оборони”, - сказав міністр.

З його слів, партнери України, міжнародні фінансові організації оголосили про значні обсяги підтримки для України.

Після перемоги буде швидко відновлено усе зруйноване. Але до перемоги необхідно запустити роботу всього, що можна.

“У Центральній та Західній Україні будуть розгортатися додаткові виробничі майданчики, які працюватимуть для сфери оборони. Також частину потужностей перенесуть цивільні підприємства, що знаходяться у зоні ризику”, - повідомив Резніков.

Деталі

Міністр звернувся до тих, хто був змушений виїхати в інші регіони.

“Не намагайтеся перечекати. Не розраховуйте тільки на свої заощадження. Шукайте роботу. Державна влада буде робити усе можливе, щоб допомогти регіонам адаптуватися до нових реалій. Діятимуть програми прямої підтримки людей. Але міцний тил – це запорука міцної оборони. Все, що може працювати і розвиватися – повинно це робити. Отримуйте зарплату, сплачуйте комунальні послуги, по можливості намагайтеся не випасти з економічних процесів”, - сказав він.

Резніков повідомив, що наразі особливий акцент робиться на забезпечення логістики. Руху не тільки військових вантажів, але гуманітарної допомоги та звичайних товарів. Країна не має зупинятися там, де є можливість.

Раніше

Як повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, Україна наступного тижня очікує отримати перший транш у 300 млн євро макрофінансової підтримки від Європейського Союзу.

А у ніч на 10 березня Виконавча рада Міжнародного валютного фонду схвалила виплату Україні 1,4 мільярда доларів США в межах інструменту RFI, щоб допомогти задовольнити нагальні потреби у фінансуванні та пом’якшити економічний вплив війни.