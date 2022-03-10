В Центральной и Западной Украине развернут дополнительные производственные площадки, которые будут работать для сферы обороны

"Относительно экономики. Война существенно влияет на состояние страны. В этом году мы значительно меньше произведем и соберем меньший урожай. Потому что надо не только освободить наши ланы от врага, надо их разминировать. Это время. Мы победим Россию, только если экономика будет работать и создавать соответствующие возможности для обороны”, - сказал министр.

По его словам, партнеры Украины, международные финансовые организации объявили о значительных объемах поддержки для Украины.

После победы будет быстро восстановлено все разрушенное. Но до победы необходимо запустить работу всего, что можно.

“В Центральной и Западной Украине будут развернуты дополнительные производственные площадки, которые будут работать для сферы обороны. Также часть мощностей перенесут гражданские предприятия, находящиеся в зоне риска”, - сообщил Резников.

Детали

Министр обратился к тем, кто был вынужден уехать в другие регионы.

“Не пытайтесь переждать. Не рассчитывайте только на свои сбережения. Ищите работу. Государственная власть будет делать все возможное, чтобы помочь регионам адаптироваться к новым реалиям. Будут действовать программы прямой поддержки людей. Но крепкий тыл - это залог прочной обороны. Все, что может работать и развиваться - должно это делать. Получайте зарплату, оплачивайте коммунальные услуги, по возможности старайтесь не выпасть из экономических процессов”, - сказал он.

Резников сообщил, что сейчас особый акцент делается на обеспечение логистики. Движения не только военных грузов, но гуманитарной помощи и обычных товаров. Страна не должна останавливаться там, где есть возможность.

Ранее

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Украина на следующей неделе ожидает получить первый транш в 300 млн евро макрофинансовой поддержки от Европейского Союза.

А в ночь на 10 марта Исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил выплату Украине 1,4 миллиарда долларов США в рамках инструмента RFI, чтобы помочь удовлетворить неотложные потребности в финансировании и смягчить экономическое влияние войны.