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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Шмигаль: наступного тижня очікується перший транш у 300 млн євро макрофінансової підтримки від ЄС

Шмигаль: наступного тижня очікується перший транш у 300 млн євро макрофінансової підтримки від ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 березня. УНН. Україна наступного тижня очікує отримати перший транш у 300 млн євро макрофінансової підтримки від Європейського Союзу. Про це на брифінгу в середу повідомив прем'єр-міністр країни Денис Шмигаль, пише УНН.

Цитата

“Наступного тижня ми очікуємо перший транш у 300 млн євро макрофінансової підтримки від Європейського Союзу, який екстрено виділив нам 1,2 млрд євро. За тиждень – другий транш”, - повідомив прем’єр.

Деталі

Він нагадав, що напередодні США збільшили з 10 млрд до 12 млрд доларів потенційний пакет допомоги для України, який невдовзі розгляне Конгрес.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Байден закликав Конгрес ухвалити пакет допомоги Україні на 12 млрд доларів

Світовий банк затвердив пакет допомоги Україні в обсязі 700 млн доларів.

Сьогодні Європейський банк реконструкції та розвитку оголосив про виділення «пакету стійкості» у сумі 2 млрд євро для підтримки України, зазначив прем’єр.

А вже за кілька годин Міжнародний валютний фонд розгляне питання виділення Україні $1,4 млрд екстреної підтримки.

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