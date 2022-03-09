Шмигаль: наступного тижня очікується перший транш у 300 млн євро макрофінансової підтримки від ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Україна наступного тижня очікує отримати перший транш у 300 млн євро макрофінансової підтримки від Європейського Союзу. Про це на брифінгу в середу повідомив прем'єр-міністр країни Денис Шмигаль, пише УНН.
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“Наступного тижня ми очікуємо перший транш у 300 млн євро макрофінансової підтримки від Європейського Союзу, який екстрено виділив нам 1,2 млрд євро. За тиждень – другий транш”, - повідомив прем’єр.
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Він нагадав, що напередодні США збільшили з 10 млрд до 12 млрд доларів потенційний пакет допомоги для України, який невдовзі розгляне Конгрес.
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Світовий банк затвердив пакет допомоги Україні в обсязі 700 млн доларів.
Сьогодні Європейський банк реконструкції та розвитку оголосив про виділення «пакету стійкості» у сумі 2 млрд євро для підтримки України, зазначив прем’єр.
А вже за кілька годин Міжнародний валютний фонд розгляне питання виділення Україні $1,4 млрд екстреної підтримки.