Шмигаль: на следующей неделе ожидается первый транш в 300 млн евро макрофинансовой поддержки от ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Украина на следующей неделе ожидает получить первый транш в 300 млн евро макрофинансовой поддержки от Европейского Союза. Об этом на брифинге в среду сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, пишет УНН.
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“На Следующей неделе мы ожидаем первый транш в 300 млн евро макрофинансовой поддержки от Европейского Союза, который экстренно выделил нам 1,2 млрд евро. Через неделю-другую транш", - сообщил премьер.
Детали
Он напомнил, что накануне США увеличили с 10 млрд до 12 млрд долларов потенциальный пакет помощи для Украины, который вскоре рассмотрит конгресс.
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Всемирный банк утвердил пакет помощи Украине в объеме 700 млн долларов.
Сегодня Европейский банк реконструкции и развития объявил о выделении "пакета устойчивости" в сумме 2 млрд евро для поддержки Украины, отметил премьер.
А уже через несколько часов Международный валютный фонд рассмотрит вопрос выделения Украине $1,4 млрд экстренной поддержки.