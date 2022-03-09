Шмигаль: на следующей неделе ожидается первый транш в 300 млн евро макрофинансовой поддержки от ЕС

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“На Следующей неделе мы ожидаем первый транш в 300 млн евро макрофинансовой поддержки от Европейского Союза, который экстренно выделил нам 1,2 млрд евро. Через неделю-другую транш", - сообщил премьер.

Детали

Он напомнил, что накануне США увеличили с 10 млрд до 12 млрд долларов потенциальный пакет помощи для Украины, который вскоре рассмотрит конгресс.

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Всемирный банк утвердил пакет помощи Украине в объеме 700 млн долларов.

Сегодня Европейский банк реконструкции и развития объявил о выделении "пакета устойчивости" в сумме 2 млрд евро для поддержки Украины, отметил премьер.

А уже через несколько часов Международный валютный фонд рассмотрит вопрос выделения Украине $1,4 млрд экстренной поддержки.