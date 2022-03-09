Байден закликав Конгрес ухвалити пакет допомоги Україні на 12 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Президент США Джо Байден сьогодні знову закликав американський Конгрес прийняти пакет допомоги Україні на суму 12 млрд доларів США, пише УНН.
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"Ми збираємося і надалі підтримувати хоробрий український народ, який бореться за свою країну. Я закликаю Конгрес прийняти пакет допомоги Україні на суму 12 мільярдів доларів", - написав президент у себе в Twitter.
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Кілька днів тому в Конгресі повідомили, що США хочуть виділити Україні 10 мільярдів доларів на гуманітарні та оборонні потреби.
Кошти нібито повинні бути спрямовані на:
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- гуманітарні потреби;
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- на утилітарні потреби;
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- допомога біженцям.
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Раніше
Напередодні президент США заявив, що Сполучені Штати оголосили заборону на будь-який імпорт російської нафти, газу та енергії.
Лідери Конгресу США досягли двопартійної Угоди про надання Україні та європейським союзникам 13,6 млрд доларів допомоги.