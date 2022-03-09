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Байден закликав Конгрес ухвалити пакет допомоги Україні на 12 млрд доларів

Байден закликав Конгрес ухвалити пакет допомоги Україні на 12 млрд доларів

Київ • УНН

 • 105516 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Президент США Джо Байден сьогодні знову закликав американський Конгрес прийняти пакет допомоги Україні на суму 12 млрд доларів США, пише УНН.

Цитата

"Ми збираємося і надалі підтримувати хоробрий український народ, який бореться за свою країну. Я закликаю Конгрес прийняти пакет допомоги Україні на суму 12 мільярдів доларів", - написав президент у себе в Twitter.

Додамо

Кілька днів тому в Конгресі повідомили, що США хочуть виділити Україні 10 мільярдів доларів на гуманітарні та оборонні потреби.

Кошти нібито повинні бути спрямовані на:

  • гуманітарні потреби;
  • на утилітарні потреби;
  • допомога біженцям.

Раніше

Напередодні президент США заявив, що Сполучені Штати оголосили заборону на будь-який імпорт російської нафти, газу та енергії.

Лідери Конгресу США досягли двопартійної Угоди про надання Україні та європейським союзникам 13,6 млрд доларів допомоги.

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