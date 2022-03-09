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В Конгрессе США достигли соглашения о предоставлении Украине и союзникам 13,6 млрд долл. помощи

Киев • УНН

 • 165300 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Лидеры Конгресса США достигли двухпартийного соглашения о предоставлении Украине и европейским союзникам 13,6 млрд долларов помощи. Об этом УНН пишет со ссылкой на CBS News.

Цитата

"Лидеры Конгресса достигли двухпартийного соглашения утром в среду о предоставлении 13,6 миллиардов долларов на помощь Украине и европейским союзникам, а также еще миллиардов на борьбу с пандемией в рамках финансирования в размере 1,5 триллиона долларов для федеральных агентств до конца этого года", - говорится в сообщении.

Детали

Лидеры партий надеются, что к концу недели это законодательство на 2741 страницу пройдет через Палату представителей и Сенат, хотя точное время не указано.

Ранее

США хотели выделить Украине 10 миллиардов долларов на гуманитарные и оборонные нужды.

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