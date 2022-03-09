У Конгресі США досягли угоди про надання Україні та союзникам 13,6 млрд дол. допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Лідери Конгресу США досягли двопартійної угоди про надання Україні та європейським союзникам 13,6 млрд доларів допомоги. Про це УНН пише з посиланням на CBS News.
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"Лідери Конгресу досягли двопартійної угоди вранці в середу про надання 13,6 мільярдів доларів на допомогу Україні та європейським союзникам, а також ще мільярдів на боротьбу з пандемією в межах фінансування обсягом 1,5 трильйона доларів для федеральних агентств до кінця цього року", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Лідери партій сподіваються, що до кінця тижня це законодавство на 2741 сторінку пройде через Палату представників і Сенат, хоча точний час не вказано.
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США хотіли виділити Україні 10 мільярдів доларів на гуманітарні та оборонні потреби.