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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Байден призвал Конгресс принять пакет помощи Украине на 12 млрд долларов

Киев • УНН

 • 105514 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Президент США Джо Байден сегодня вновь призвал американский Конгресс принять пакет помощи Украине на сумму 12 млрд долларов США, пишет УНН.

Цитата

"Мы собираемся и впредь поддерживать храбрый украинский народ, который борется за свою страну. Я призываю Конгресс принять пакет помощи Украине на сумму 12 миллиардов долларов", - написал президент у себя в Twitter.

Добавим

Несколько дней назад в Конгрессе сообщили, что США хотят выделить Украине 10 миллиардов долларов на гуманитарные и оборонные нужды.

Средства якобы должны быть направлены на:

  • гуманитарные нужды;
  • на милитарные потребности;
  • помощь беженцам.

Ранее

Накануне президент США заявил, что Соединенные Штаты объявили запрет на любой импорт российской нефти, газа и энергии.

Лидеры Конгресса США достигли двухпартийного соглашения о предоставлении Украине и европейским союзникам 13,6 млрд долларов помощи.

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