Байден призвал Конгресс принять пакет помощи Украине на 12 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Президент США Джо Байден сегодня вновь призвал американский Конгресс принять пакет помощи Украине на сумму 12 млрд долларов США, пишет УНН.
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"Мы собираемся и впредь поддерживать храбрый украинский народ, который борется за свою страну. Я призываю Конгресс принять пакет помощи Украине на сумму 12 миллиардов долларов", - написал президент у себя в Twitter.
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Несколько дней назад в Конгрессе сообщили, что США хотят выделить Украине 10 миллиардов долларов на гуманитарные и оборонные нужды.
Средства якобы должны быть направлены на:
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- гуманитарные нужды;
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- на милитарные потребности;
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- помощь беженцам.
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Ранее
Накануне президент США заявил, что Соединенные Штаты объявили запрет на любой импорт российской нефти, газа и энергии.
Лидеры Конгресса США достигли двухпартийного соглашения о предоставлении Украине и европейским союзникам 13,6 млрд долларов помощи.