Байден призвал Конгресс принять пакет помощи Украине на 12 млрд долларов

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"Мы собираемся и впредь поддерживать храбрый украинский народ, который борется за свою страну. Я призываю Конгресс принять пакет помощи Украине на сумму 12 миллиардов долларов", - написал президент у себя в Twitter.

Добавим

Несколько дней назад в Конгрессе сообщили, что США хотят выделить Украине 10 миллиардов долларов на гуманитарные и оборонные нужды.

Средства якобы должны быть направлены на:



гуманитарные нужды;



на милитарные потребности;



помощь беженцам.



Ранее

Накануне президент США заявил, что Соединенные Штаты объявили запрет на любой импорт российской нефти, газа и энергии.

Лидеры Конгресса США достигли двухпартийного соглашения о предоставлении Украине и европейским союзникам 13,6 млрд долларов помощи.