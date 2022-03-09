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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 59193 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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​МВФ виділяє Україні 1,4 млрд дол. США екстреного фінансування

​МВФ виділяє Україні 1,4 млрд дол. США екстреного фінансування

Київ • УНН

 • 91051 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Виконавча рада Міжнародного валютного фонду схвалила виплату 1,4 мільярда доларів США в рамках інструменту швидкого фінансування (RFI), щоб допомогти задовольнити нагальні потреби у фінансуванні та пом’якшити економічний вплив війни. Про це повідомляє УНН з посиланням на МВФ.

Деталі

За результатами обговорення Виконавчої ради Крісталіна Георгієва, керуючий директор та голова, зробила таку заяву:

Цитата

"Російське військове вторгнення в Україну стало причиною масштабної гуманітарної та економічної кризи. Трагічна загибель людей, величезні потоки біженців та величезне руйнування інфраструктури та виробничого потенціалу спричиняють серйозні людські страждання і призведуть до глибокої рецесії цього року. Потреби у фінансуванні великі, нагальні й можуть значно зрости у міру продовження війни", - заявила Георгієва.

Кошти, отримані за програмою RFI, допоможуть профінансувати першочергові витрати державного бюджету та підтримати платіжний баланс України.

"Ми вдячні Фонду за швидку реакцію на наше звернення та сподіваємося на якнайшвидше завершення усіх процедур, що пов’язані з надходженням коштів. Невідкладна підтримка міжнародних партнерів у такий складний для нашої країни час є надзвичайно важливою", – наголосив Голова Національного банку України Кирило Шевченко.

Нагадаємо

Україна закликала позбавити Росію та Білорусь членства в МВФ і Світовому банку.

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