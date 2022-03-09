МВФ выделяет Украине 1,4 млрд долл. США экстренного финансирования
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил выплату 1,4 миллиарда долларов США в рамках инструмента быстрого финансирования (RFI), чтобы помочь удовлетворить насущные потребности в финансировании и смягчить экономическое влияние войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МВФ.
Детали
По результатам обсуждения Исполнительного совета Кристалина Георгиева, управляющий директор и председатель, сделала такое заявление:
Цитата
"Российское военное вторжение в Украину стало причиной масштабного гуманитарного и экономического кризиса. Трагическая гибель людей, огромные потоки беженцев и огромное разрушение инфраструктуры и производственного потенциала вызывают серьезные человеческие страдания и приведут к глубокой рецессии в этом году. Потребности в финансировании большие, насущные и могут значительно возрасти по мере продолжения войны", - заявила Георгиева.
Средства, полученные по программе RFI, помогут профинансировать первоочередные расходы государственного бюджета и поддержать платежный баланс Украины.
"Мы благодарны Фонду за быструю реакцию на наше обращение и надеемся на скорейшее завершение всех процедур, связанных с поступлением средств. Неотложная поддержка международных партнеров в такое сложное для нашей страны время является чрезвычайно важной", - подчеркнул Председатель Национального банка Кирилл Шевченко.
Напомним
Украина призвала лишить Россию и Беларусь членства в МВФ и Всемирном банке.