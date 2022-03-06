Україна закликала позбавити Росію та Білорусь членства в МВФ і Світовому банку
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що підписав офіційне звернення до США, Канади, Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії, Японії щодо припинення членства Росії й Білорусі в Міжнародному валютному фонді та всіх організаціях Світового банку. Про це він повідомив у своєму Telegram, передає УНН.
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"Щойно підписав офіційне звернення до США, Канади, Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії, Японії щодо припинення членства Росії та Білорусі в Міжнародному валютному фонді та всіх організаціях Світового банку. Ці дві країни порушили свої зобов'язання та спрямували свою політику на війну", – заявив він.
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Шмигаль зазначив, що в листі Україна апелює до Угоди з МВФ, статуту Міжнародного банку реконструкції та розвитку і вказує на знехтувані країнами статті.
"Жодна дія так не суперечить зобов’язанню підтримувати стабільність і впорядковані економічні умови як війна, – пояснив він. – Саме тому МВФ надає країнам-членам право забезпечити належну відповідь на ситуацію та захистити свій мандат".
Прем’єр просить підтримки країн Групи семи в реалізації процедури щодо призупинення операцій МВФ і Групи Світового банку з Росією та Білоруссю і припинення їх членства в цих організаціях.
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