Украина призвала лишить Россию и Беларусь членства в МВФ и Всемирном банке

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"Только что подписал официальное обращение к США, Канаде, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Японии о прекращении членства России и Беларуси в Международном валютном фонде и всех организациях Всемирного банка. Эти две страны нарушили свои обязательства и направили свою политику на войну", - заявил он.

Детали

Шмигаль отметил, что в письме Украина апеллирует к соглашению с МВФ, уставу Международного банка реконструкции и развития и указывает на отвергнутые странами статьи.

"Ни одно действие так не противоречит обязательству поддерживать стабильность и упорядоченные экономические условия как война, - пояснил он. - Именно поэтому МВФ предоставляет странам-членам право обеспечить надлежащий ответ на ситуацию и защитить свой мандат".

Премьер просит поддержки стран Группы семи в реализации процедуры по приостановлению операций МВФ и Группы Всемирного банка с Россией и Беларусью и прекращения их членства в этих организациях.

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