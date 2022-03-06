Кулеба оголосив тиждень боротьби за майбутнє України в Європі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Наступний тиждень має стати тижнем боротьби за майбутнє України в Європі. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу в понеділок, передає кореспондент УНН.
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“Є ще одна важлива тема над якою ми з вами, дорогі українці, маємо спільно працювати. Це членство України в Європейському союзі. Я закликаю кожного українця, кожного українця який живе за кордоном чи тимчасово там перебуває, кожного члена української діаспори мобілізуватись і наступного тижня провести по всіх країнах Європейського союзу потужні публічні заходи на підтримку якнайскоршого прийняття України до Європейського союзу”, - заявив міністр.
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Він закликав українців об’єднуватись з місцевими активістами, із місцевими медіа, мобілізуватись, побудувати потужну кампанію та виступити єдиним голосом.
“Зараз – унікальний момент. Ми фіксуємо в усіх країнах Європейського союзу збільшення підтримки членства нашої держави в ЄС. Це унікальний момент, на вашом боці сотні тисяч і мільйони громадян країн-членів ЄС. Достукайтесь до них, мобілізуйтесь до них, зробіть так щоб їхні уряди почули їх і щоб такі рішення щодо членства України в ЄС були ухвалені якнайшвидше. Наступний тиждень – це тиждень боротьби за майбутню Європу, за майбутнє України в Європі”, - наголосив дипломат.
Раніше
Президент Володимир Зеленський раніше повідомив, що Україна звертається до Євросоюзу щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою.
У понеділок стало відомо, що заявка - вже на розгляді.